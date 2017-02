Homem mata o próprio irmão com um tiro e joga o corpo nas águas do rio Tarauacá

Raimundo Alves de Brito, 50 anos, foi assassinado de forma brutal com um tiro de espingarda na cabeça, em uma comunidade na zona rural do município de Tarauacá, no interior do Acre. O crime ocorreu na noite da última quinta-feira (9), e o irmão da vítima, Francisco Antônio Alves de Brito, 34 anos, teria confessado a autoria do crime.

Nesta sexta-feira (10), policiais militares se deslocaram até a colônia Santa Luzia, localizada no Seringal Belo Monte, comunidade ribeirinha às margens do rio Tarauacá, quando os militares chegaram ao local, encontraram Francisco Antônio em uma canoa ancorada próximo de sua residência. Na primeira abordagem o suspeito negou que tivesse tirado a vida do próprio irmão.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados, fizeram buscas no rio e encontraram o corpo do rapaz que apresentava um tiro na cabeça. Diante dos fatos, Antônio confessou o crime e teria relatado ainda que atirou no rosto do irmão com uma espingarda.

O homem então foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá juntamente com a arma utilizada para cometer o homicídio. O caso segue sob responsabilidade do delegado José Obetânio. (Folha do Acre)