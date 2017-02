Holm ousa com vestido matador, e Spider abraça Brunson após encarada

Em um evento com a presença de Anderson Silva, um dos maiores nomes da história do MMA, é difícil que ele não seja o ponto alto da atração. Entretanto, no “Media Day” realizado nesta quarta-feira, no Barclays Center, em Nova York (EUA), Holly Holm conseguiu ofuscar Spider. A atleta, que encara a sorridente Germaine de Randamie, na disputa pelo cinturão inaugural do peso-pena, travou uma encarada amistosa com a holandesa, apertou suas mão e a abraçou porém, com um vestido curto e justo, polarizou os cliques das dezenas de fotógrafos que cobriam o evento.

Acostumado a um estilo provocador em suas encaradas, Anderson Silva fez exatamente o oposto. Descontraído, Spider subiu ao palco relaxado e, depois de uma encarada séria, posou para fotos abraçado a Derek Brunson, seu adversário na co-luta principal do UFC 208, e foi correspondido por um largo sorriso do americano. Visivelmente empolgado por estar ao lado do ex-campeão peso-médio da organização, Brunson deu um tapinha na barriga do brasileiro e se divertiu.



Um pouco mais sério que os demais, Ronaldo Jacaré e Tim Boetsch travaram uma encarada menos amigável. Glover Teixeira e Jared Cannonier não acirraram os ânimos e irão deixar para esquentar o clima no octógono.



Os primeiros a ficarem frente a frente foram Jim Miller e Dustin Poirier, que sequer levantaram a guarda na hora da encarada e apenas se fitaram.

O Combate transmite o UFC 208 ao vivo e na íntegra com exclusividade no próximo sábado a partir de 21h30 (horário de Brasília). O Combate.com acompanha em Tempo Real no mesmo horário, incluindo vídeo ao vivo das duas primeiras lutas do card preliminar. Na sexta-feira, site e canal transmitem a pesagem cerimonial do evento em vídeo ao vivo às 21h. Confira o card completo:

UFC 208

11 de fevereiro, no Brooklyn (EUA)

CARD PRINCIPAL (a partir de 1h, horário de Brasília):

Peso-pena: Holly Holm x Germaine De Randamie

Peso-médio: Anderson Silva x Derek Brunson

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Tim Boestch

Peso-meio-pesado: Glover Teixeira x Jared Cannonier

Peso-leve: Dustin Poirier x Jim Miller

CARD PRELIMINAR (a partir de 21h30, horário de Brasília):

Peso-meio-médio: Randy Brown x Belal Muhammad

Peso-mosca: Wilson Reis x Yuta Sasaki

Peso-leve: Nik Lentz x Islam Makhachev

Peso-mosca: Ian McCall x Jarred Brooks

Peso-pesado: Marcin Tybura x Justin Willis

Peso-médio: Ryan LaFlare x Roan Jucão

Peso-pena: Rick Glenn x Phillipe Nover

Combate