Ex-gestores de Sena Madureira e Tarauacá são “abençoados” com nomeações no Governo do Acre

“Deu bom” como diz na gíria popular para alguns líderes políticos e ex-gestores do interior do Acre, afinal, vez ou outra o Governo do Estado do Acre vem publicando nas edições do Diário Oficial (DOE) decretos ou portarias que beneficiam tais figuras. Talvez, elas são nomeadas como “consolação” ou “compensação” por tanta lealdade aos interesses dos projetos da Frente Popular do Acre (FPA).

Essas evidências eram por enquanto perceptíveis na capital, mas, o interior do estado também vem ganhando notoriedade nessa “mão amiga”.

Entre os abençoados, o ex-prefeito e ex-vereador de Sena Madureira, Jairo Cassiano, que foi nomeado na Secretaria de Estado de Articulação Institucional (SAI) para receber uma CEC-04. O decreto foi assinado pelo próprio governador Tião Viana (PT) e publicado no DOE de sexta-feira (10) e com data retroativa a 1° de fevereiro.

Até dezembro do ano passado, o Juízo da Vara Cível da Comarca de Sena Madureira determinou a realização de leilão para venda de bem de propriedade de Jairo Cassiano para garantia de pagamento de valor total de multa civil aplicada em desfavor dele, nos autos da Ação Civil Pública nº 0001243-30.2009.8.01.0011, por ato de improbidade administrativa. Em entrevista à imprensa, Cassiano havia dito que até o final do mês de dezembro concluiria o pagamento, parcelado, de tal Ação Civil.

Outro “ungido” pelo governo da Frente Popular do Acre (FPA) foi o médico e ex-prefeito do município de Tarauacá, Rodrigo Damasceno (PT). O petista perdeu as eleições de outubro do ano passado quando tentava a reeleição. Porém, Marilete Vitorino (PSD) levou a melhor.

Sobre Rodrigo Damasceno, uma portaria assinada pelo Secretário de Saúde, Gemil Júnior, formalizou o médico como gerente de Assistência à Saúde do Hospital Dr. Sansão Gomes, naquele município. A portaria também foi publicada na sexta-feira na edição do Diário. (Folha do Acre)