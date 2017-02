Equipe usa ambulância e surpreende criança apaixonada pelo Samu

O pequeno João Victor Matos, de 3 anos, é apaixonado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) desde que começou a falar, diz a mãe, a autônoma Analía Matos. Na tarde desta sexta-feira (10), uma equipe resolveu fazer uma surpresa ao garoto com direito a ambulância e até sirene no Conjunto Tucumã, em Rio Branco, onde a família reside.

A autônoma conta que, desde muito novo, o filho sempre reagia com alegria ao ver uma viatura do Samu no trânsito.

Segundo ela, o garoto costuma dizer que vai ser médico quando crescer. Pensando nisso, a mãe resolveu comunicar o órgão sobre a paixão do pequeno. Na visita, João ganhou de presente uma moto de brinquedo e uma “fardinha” da equipe.

“Desde que começou a falar, ele diz que quer ser médico, que vai cuidar de mim, me dar injeção. Quando a ambulância chegou, ele ficou gritando, repetindo ‘o Samu chegou’ e fazendo o barulho da sirene. Foi um momento bem feliz. Chorei tanto, nem tinha palavras”, relata Analía.

O médico Pedro Pascoal fala que a experiência foi emocionante tanto para o menino quanto para a equipe de funcionários. O profissional também fez votos para que João possa realmente realizar o sonho de seguir a carreira médica.

“O João ficou bem emocionado. Foi uma alegria para ele. Pela emoção que ele nos passou, foi uma alegria maior ainda para o Samu poder proporcionar esse tipo de atividade. A família estava bem emocionada. Esperamos que essa vontade dele não se perca com o tempo e que futuramente ele possa realizar esse sonho”, finaliza. ( Com informações G1 Acre)