Cinco presos serram grades de cela e fogem de presídio em Rio Branco

Grupo estava no pavilhão L do regime fechado do FOC.

Detentos serraram a cela e escalaram o muro para fugir da unidade.

Cinco presos fugiram do Complexo Penitenciário Francisco d’Oliveira (FOC) na madrugada deste sábado (11), em Rio Branco. Os detentos são do pavilhão I, do Chapão, onde ficam os presos sentenciados. O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que os presos serraram as grades da cela e escalaram o muro para fugir da unidade usando uma “teresa” – corda feita com lençóis e roupas.

O diretor do complexo, Rames Mesquita, disse que foi aberto um processo administrativo para investigar a fuga e na manhã deste sábado, agentes penitenciários fizeram uma revista no pavilhão.

Sebastião Wevento Lima de França, de 26 anos, Leandro Lima Cabanelas, de 28 anos, Nilton Antônio Pereira, de 41 anos, Wiles Calado do Nascimento, de 22 anos, e Raimundo Nonato dos Santos Fonseca, de 27 anos, cumprem pena por latrocínio, furto e homicídio qualificado, além de outros crimes.

Por meio de nota, o Sistema Integrade de Segurança (Sisp) afirmou que está empenhado na captura dos fugitivos e que assim que a guarnição percebeu a fuga dos criminosos acionou as polícias Militar e Civil. O Sisp também pede que qualquer pessoa que tenha informações entre em contato através dos telefones 190 e 181. (Com informações G1 Acre)