Câmara Municipal de Rio Branco empossa concursados

No ano de 2016 a Câmara Municipal de Rio Branco realizou o seu primeiro concurso para preenchimento de vagas na Casa do Povo, pois a maioria de seus servidores estará se aposentando este ano.

Foi na manhã desta sexta (10) que o presidente do parlamento, vereador Manuel Marcos (PRB) e o primeiro secretário, Jakson Ramos (PT), deram posse a doze dos vinte e cincos candidatos aprovados no concurso.

“Após estudo realizado na casa, passagem de processo eleitoral e organização interna, conseguimos realizar esse chamamento e da posse aos concursados, que passarão a somar a nossa equipe a partir de segunda. Tão logo os demais apresentem suas documentações, daremos posse e faremos uma sessão solene para apresentar todos ao parlamento e aos funcionários mais experientes deste parlamento”, disse Manuel.

Uma das aprovadas e empossadas foi a advogada, Izabelle Pontes, que se disse satisfeitas e está ansiosa para começar os trabalhos.

“Estamos todos ansiosos para começar na casa nova. Já conhecia superficialmente o parlamento e agora pretendo somar com a equipe da Câmara e com nossa cidade”, destacou Izabelle. (Folha do Acre)