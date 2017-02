Senador quer ajudar famílias que sofreram com a cheia e, aproveita para visitar prefeitos

O senador Jorge Viana está em Cruzeiro do Sul. Ele foi ver de perto os problemas causados pela cheia histórica do Rio Juruá. Jorge ficará três dias na região do Vale do Juruá e, também, fará visita em Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

“Ficarei aqui no Juruá, estes dias, pra conversar com as pessoas e ver de perto todos os problemas causados pela cheia do Rio Juruá. Quero ajudar naquilo que for possível, pois sei que é terrível o sofrimento dessas famílias que perderam tudo com essa cheia histórica”, disse o senador.

Jorge Viana visitará oficialmente os prefeitos de três municípios do Juruá, dando continuidade à série de visitas que vem fazendo, desde os primeiros dias do ano, as cidades acreanas. Ele estará reunido com os prefeitos de:l Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.

“Estou indo a todos os lugares do nosso Acre, como sempre fiz, para colocar o mandato à disposição, nesse momento em que se iniciam as novas administrações”, disse. “Faço isso independentemente de bandeiras partidárias. É uma forma de poder ajudar mais”, comentou.

Assessoria