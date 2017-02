Secretária diz que governo do Acre respeita críticas, mas Tião Viana apaga post polêmico

Após polêmica reportagem da Folha do Acre mostrando a postagem do estudante João Marcos onde desmente o governador do Acre, Tião Viana (PT), afirmando que não foi graças à educação do Acre que ele conseguiu ser aprovado em medicina em duas universidades federais, a secretária de Comunicação, Andréa Zilio, afirmou que o governo respeita o contraditório, mas, em ato contínuo, o post na página oficial de Tião Viana no Facebook foi excluído após as críticas do estudante.

Tião Viana tenta ‘pegar carona’ em aprovação de acreano em medicina e é constrangido nas redes sociais

Zilio afirmou, ainda, que o assunto tomou grande proporção pelo tom maldoso que alguns trataram o caso. “Mesmo quando não concordamos, respeitamos, assim dever”, diz.

A secretária reconheceu, ainda, que a aprovação nos curso foi mérito do próprio estudante.

“João Marcos foi aluno da rede pública e conseguiu uma grande conquista, fato. É claro que isso é mérito do estudante. A assessoria reproduziu tal matéria (publicada pela Agência de notícias do Acre) no face do governador, que ficou imensamente feliz com a conquista de João. Retiramos a postagem depois de tanta polêmica e em respeito ao estudante, que pediu isso, mas a reportagem na Notícias do Acre, essa continua para quem quiser ler, pois o único intuito foi vibrar e comemorar junto com João essa conquista”, diz.