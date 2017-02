Rio Branco apresenta reforços e confirma amistoso nesta 6ª feira

Um dia após a chegada do goleiro Jean Carlos Drosny, 23 anos, ex- Castanhal-PA, a diretoria Rio Branco apresentou na tarde de ontem (9), no estádio Arena da Floresta, mais três reforços para a sequência da temporada. Trata-se do zagueiro Andrey, do volante Bruno Caprioli e ainda do atacante Gabriel Braga, todos emprestados pelo Ituano. O lateral esquerdo Alexandre será o quinto reforço da semana, mas chega ao clube somente no sábado. O trio apresentado trabalhou normalmente na tarde de ontem e deve reforçar o alvirrubro no jogo da Copa do Brasil contra o Figueirense-SC.

Na tarde de hoje (10), a partir das 15h30, no estádio Florestão, o Rio Branco faz jogo-treino contra a equipe do Humaitá. O jogo serve não somente para o técnico Cristian de Souza ajustar sua equipe para o jogo contra os catarinenses, mas também para avaliar os novos reforços.

Mudança de local

Programado para o estádio Florestão, o duelo entre Rio Branco-AC e Figueirense, marcado para o dia 15 de fevereiro, às 20h30, pela primeira fase da Copa do Brasil, mudou de local. Ontem (9), o departamento de competições da CBF confirmou a mudança de local para a Arena da Floresta. O motivo da troca de praça esportiva diz respeito não renovação do Laudo de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico do Florestão, algo que está em andamento.

Na busca de contar com apoio do torcedor local, a diretoria do Rio Branco já comercializa os bilhetes da partida nas lojas do Supermercado Araújo do Aviário, Isaura Parente, Rua Rio de Janeiro e Tangará, no Posto Ipiranga do Mercado do Bosque e na bilheteria no clube, no CT José de Melo. A entrada está sendo comercializa ao preço de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Arbitragem

Para o confronto entre Rio Branco-AC x Figueirense-SC foi selecionado o árbitro Antonio Carlos Pequeno Frutuoso (AM), que será assistido por Jander Rodrigues Lopes (AM) e Alexsandro Lira de Alexandre (AM), enquanto que Fabio Santos de Santana (AC) será o quarto árbitro.

MANOEL FAÇANHA

Aceaesportes