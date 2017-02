Polícia Militar apreende 71 armas e recupera 40 veículos em Rio Branco

A fim de tornar público todas as ações operacionais relativas ao mês de janeiro, o Comando da PM divulgou nessa sexta-feira, 10, o resultado das atuações das unidades militares pertencentes à capital. Os dados é a resultante das atividades de rotina, como também as operações de ordem extraordinária iniciadas desde o começo do ano.

O resultado operacional apresentado pelos batalhões compreende a 35 cumprimentos de mandados de prisão em abordagens policiais, 683 ocorrências com apreensões de drogas, 9667 abordagens em fundada suspeita, além de 46 armas de fogo e 23 armas brancas apreendidas.

“Estamos trabalhando diuturnamente com a finalidade precípua de combatermos o crime organizado e, também, as demais condutas que venham ameaçar à tranquilidade social. No mês de janeiro foram deflagradas 148 operações de caráter ostensivo e repreensivo, somente em Rio Branco, com o intuito de evitar os crimes contra à vida e ao patrimônio”, destacou o Subcomandante- Geral da PM, coronel Ricardo Brandão.

A PM conta com operações que são, diariamente, direcionadas às zonas consideradas de maiores incidências de crimes e, também, para as zonas rurais a fim de combater os crimes ao meio ambiente. (Asscom PM)