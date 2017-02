Polícia apreende mais de 80 tabletes de maconha no Bairro Bom Sucesso, em Sena

Uma ação conjunta realizada pelas Polícias Civil e Militar resultou na apreensão de produtos entorpecentes em Sena Madureira. O flagrante ocorreu na manhã desta sexta-feira, 10, por volta das 10 horas da manhã na Rua Florentino Moreno, bairro Bom Sucesso. Ao todo foram encontrados 82 tabletes de maconha e 45 gramas de cocaína, além de cinco cartuchos intactos calibre 32.

Consta no Boletim de Ocorrência que os policias desenvolviam ronda de rotina no Bairro quando se depararam com um grupo de pessoas em atitude suspeita. Ao notarem a presença da Polícia, os infratores, que estavam em uma residência, se evadiram do local deixando para trás o produto ilícito. Ninguém foi preso.

Os tabletes de maconha e a cocaína foram levados para a Unidade de Segurança Pública de Sena e posteriormente serão incinerados. Os suspeitos já foram identificados pela Polícia. (SenaOnline)