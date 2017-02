‘Jacaré laranja’ é flagrado às margens de lago nos EUA

Especialista diz que tubulação oxidada pode ter causado coloração incomum

Um jacaré laranja chamou a atenção de quem passava pelas margens de um lago em Hanahan, no estado norte-americano da Carolina do Sul.

De acordo com o especialista Jay Butfiloski, do Departamento de Recursos Naturais da Carolina do Sul, o animal pode ter ficado com essa coloração por se abrigar em uma tubulação oxidada durante o inverno.

No entanto, de acordo com o G1, o especialista afirmou que o animal provavelmente voltará a sua cor normal, após trocar de pele.