Irmã de Léo Moura leva surra da mãe após calote em Renato Augusto

Responsável por organizar um festão para o atacante Renato Augusto, jogador do Beijing Guoan e da seleção brasileira, a irmã de Léo Moura foi expulsa de casa após dar um calote no evento.

Segundo informações do Extra, Lívia Moura era contratada da celebração do primeiro ano de casamento de Renato Augusto com Fernanda Klarner, no dia 9 de dezembro, na Villa Riso, em São Conrado (RJ). Porém, de acordo com o dono da festa e amigo pessoal de Léo Moura, ela teria deixado de pagar cerca de R$ 200 mil aos fornecedores.

Diante do calote, Renato Augusto denunciou a irmã de Léo Moura à polícia por estelionato e roubo.

Já não bastasse todo o constrangimento, Lívia ainda vai precisar resolver outro problema: sua mãe a expulsou de casa por conta do episódio.

De acordo com a publicação, cinco atrações de famosos constaram no evento: bateria da Mangueira, Belo, MC Marcinho, Rodriguinho e Thiaguinho.

Constrangido com a situação, Renato Augusto decidiu, então, pagar um a um após a festa.

Por conta da decepção com as atitudes da filha, a mãe de Léo Moura deu uma surra em Lívia e a expulsou de casa.