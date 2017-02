Diretora do Samu seria uma das servidoras irregulares, mas é retirada da lista de demissão

Irregularidades

Esta recomendação do Ministério Público do Acre de que o governo do Estado terá que demitir 380 servidores contratados sem concurso público serviu para jogar luz sobre o mar de irregularidades que permeia a administração pública no estado.

Grave

Contratos irregulares, concursados que não tem seus direitos atendidos, cargos em comissão ocupados por cabos eleitorais, membros de partidos sem qualquer tipo de preparo técnico, limite prudencial estourado e uma série de outras ilegalidades e estupros cometidos contra a administração pública.

Sem preocupação

Para manter-se no poder nos últimos anos, o Partido dos Trabalhadores do Acre não se preocupou com a desmedida elevação dos gastos públicos com despesas de pessoal.

Não os interessa

Obviamente que os governos não se preocuparam em fomentar a geração de emprego e renda, pois é interessante a alguns governantes manter a seu dispor uma leva de servidores subservientes que irão para o sinal balançar bandeiras em época de eleições e panfletar nas redes sociais.

Lúcia Luna

O que mais estranha nessa onda de contratos irregulares é que até os chefões também são irregulares, como é o caso da diretora do Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMU), enfermeira Lúcia Luna, que não foi aprovada em concurso público algum e mesmo assim há anos continua trabalhando no Estado e em posição privilegiada.

Fins eleitoreiros

Não parece ser interessante para os governantes acreanos contratarem por por conhecimento e competência, dando a entender que lhes interessa apenas alguém que esteja alinhado com seus projetos eleitoreiros.

Anomalia

O Diário Oficial desta sexta-feira (10) trouxe outra anomalia com relação à contratação de cargos em comissão. Tião Viana exonerou 17 cargos comissionados, mas no mesmo dia nomeou 18. Assim fica difícil!

Heitor pode se licenciar do cargo de deputado

O deputado estadual Heitor Junior (PDT) estuda a possibilidade de assumir a Secretária de Pequenos Negócios e assim o atual secretário Henry Nogueira assumir temporariamente o cargo de deputado estadual.

Realinhamento do PDT

A troca de cargos dos membros do PDT seria com a finalidade de realizar uma espécie de realinhamento dentro da sigla com vista a eleição de 2018.

Expansão

O PDT tem construído um projeto de expansão e formação de uma chapa competitiva para 2018 e tem tudo para realizar o projeto com sucesso.

PSB

O PSB de Manoel Moraes é outro partido que segue em franco crescimento, muito embora o deputado federal da sigla, Cesar Messias, faça um mandato dos mais apagados da história. (Folha do Acre)