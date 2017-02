Acreano é executado á tiros em Manaus

O acriano Cleber Souza Melo, 31 anos, vulgo ” Bocão”, natural do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi executado á tiros em um ponto de comercialização de drogas, “Boca de Fumo”, localizada na Zona Norte de Manaus, no bairro Nova Cidade. O crime foi registrado na noite de quinta-feira,(09).

Segundo relatos da namorada de Cleber, os dois foram até um beco, onde o namorado iria comprar entorpecentes, ao chegar no local, ela ficou na entrada esperando e o namorado foi até o ponto de vendas, minutos depois foi ouvido os disparos e os gritos de Cleber. A vítima foi atingida por vários tiros, sendo dois na cabeça.

”Ele ainda tentou correr, mas não conseguiu fugir. Não tive como identificar o autor dos disparos e prefiro não dar maiores informações porque temo pela minha vida. Ele não era traficante, apenas comprava para consumir”, disse.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar, Melo já estava sem vida. O corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis. Até o momento a família de Cleber Souza não tinha resolvido se o corpo seria sepultado em Manaus ou transladado para Rio Branco.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). (Com Informações e Fotos: