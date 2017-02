Acre Solidário lança a campanha SOS Enchente Juruá

Para promover mais uma ação de ajuda humanitária, o movimento Acre Solidário, coordenado pela primeira-dama Marlúcia Cândida, lançou nesta quinta-feira, 9, a campanha SOS Enchente Juruá.

Na abertura, Marlúcia Cândida apresentou aos parceiros da ação como será desenvolvida a campanha apoiada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio), pela Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), por meio do projeto Anime Indústria da Alegria e o governo do Estado.

“Nosso foco são os ribeirinhos e comunidades indígenas. Estamos solicitando que doem alimentos não perecíveis, redes, material de limpeza e higiene. O Acre Solidário também já está atuando em Cruzeiro do Sul assessorando o grupo do Juruá Solidário, na coleta e triagem dos suprimentos”, explicou.

Além da campanha, a primeira-dama anunciou que uma das ações de ajuda às famílias desabrigadas no Juruá será com o 3º Carnaval Solidário – Baile à Fantasia, no dia 17 de fevereiro, no Afa Jardim. “Toda renda arrecada com o baile será repassada para a Central de Apoio às Entidades de Saúde (Cades), para assistência aos desabrigados”.

Para o presidente da Fieac, José Adriano Ribeiro da Silva, a parceria com o Acre Solidário é sempre propositiva. “É muito gratificante apoiar o Acre Solidário, com a primeira-dama à frente realizando esse rico trabalho. Faz parte da nossa missão atuar em prol do social. Estamos juntos nessa ação de ajuda ao Juruá”, disse.

SOS Enchente Juruá



Os suprimentos para a doação podem ser entregues no Palácio das Secretarias e na OCA, pontos de coleta no centro de Rio Branco.

Todo o arrecadado será para suprir as necessidades das 846 famílias que estão desabrigadas, em Cruzeiro do Sul. A enchente atingiu na zona urbana 11 bairros e dois na rural.

As 200 famílias desabrigadas em Rodrigues Alves também serão assistidas pela campanha, além de outras localidades do Juruá.

O Acre Solidário tem buscado desde 2011 trabalhar com parceiros em campanhas de ajuda humanitária. “São gestos para promover a harmonia diante de situações tristes. Ficamos felizes com essa parceria com a Fieac e Fecomércio. Muitos terão que recomeçar, pois perderam tudo e esperamos contar com a solidariedade do povo de Rio Branco”, disse Marlúcia Cândida.

Agência