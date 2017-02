Dupla é presa comercializando drogas no Centro de Rio Branco

Os jovens Alan García de Lima Castro, 29, e Gastão Lima da Silva, 23, foram presos nesta quinta-feira, (09), na região central de Rio Branco, precisamente no Mercado Elias Mansour.

Segundo policiais, os acusados faziam a venda de drogas no local aos usuários da região. Os militares fizeram um monitoramento á distancia e flagraram a dupla despachando o entorpecente aos ”clientes”. Após o flagrante, a guarnição abordou os traficantes, e com eles foi encontrado 6 tabletes de maconha, 10 ”trouxinhas” de pedra pura de cocaína e duas ”trouxinhas” de pasta à base de cocaína. Comerciantes do local afirmaram que os criminosos ameaçava incendiar os comércios, caso fossem denunciados á polícia.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde serão autuados por tráfico de drogas.