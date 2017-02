Tião Viana tenta ‘pegar carona’ em aprovação de acreano em medicina e é constrangido nas redes sociais

O governador do Acre, Tião Viana (PT), foi constrangido publicamente nas redes sociais pelo estudante acreano João Marcos, 20 anos, aprovado nos cursos de medicina da Universidade do Acre (Ufac), em primeiro lugar, e na Universidade Federal do Paraná (UFPR), na terceira colocação.

Tião Viana quis ‘pegar carona’ no sucesso do estudante e fez uma publicação na sua página oficial no Facebook relacionando a aprovação do jovem com a educação pública oferecida pelo estado do Acre.

“O João estudou a vida toda na rede pública de ensino do Acre e muito nos orgulha que seja o 1º lugar na lista de aprovados para o curso de Medicina da Ufac e o 3º lugar no curso de Medicina da UFPR. Umas das metas primordiais do nosso governo é oferecer educação pública de qualidade. Hoje o Estado é destaque nas pesquisa do IBGE e Ideb”, escreveu o governador.

Ao ver a publicação do chefe do Executivo acreano, João Marcos comentou a declaração de Tião Viana e afirmou que não foi aprovado em duas universidades federais por causa da educação pública do Acre. A polêmica virou um dos assuntos mais comentados entre os internautas acreanos.

“Não foi a educação pública que me aprovou, senhor governador. Dê a Cezar o que é de Cezar”.

O estudante acreano, de forma irônica, ainda convidou o governador para conversar sobre a qualidade da educação pública no Acre.

“Se o senhor tiver alguma dúvida quanto a isso, entre em contato comigo. Será um prazer discutir com o senhor sobre a educação acriana, por favor, estou inteiramente disposto”, escreveu.

A reação dos internautas não poderia ser outra. Centenas deles manifestaram repúdio ao comentário do governador que tentou levar vantagem sobre o fato. Outros pediam a autoridade maior do estado acreano que agisse com “ética e bom senso”. Logo após os comentários de João Marcos, a publicação do governador foi retirada do ar.

