Pe. Fábio de Melo diz que foi assediado por famoso apresentador de TV

Muito popular na mídia, o Padre Fábio de Melo sempre divulga seu trabalho na televisão. Porém, nos bastidores de uma de suas aparições, o religioso teria sido assediado por um apresentador. Nesta quinta-feira (9), a história de Fábio de Melo foi contada no programa ‘Fofocalizando’, do SBT.

Na biografia que foi lançada recentemente, o religioso conta que um famoso apresentador de TV, gay assumido, gostava dele e chegou a ir até o prédio onde ele morava, no interior de São Paulo, levando flores para ele, mas não foi recebido.

Em entrevista recente à revista ‘Quem’, o religioso já tinha comentado sobre assédio ocasionado pela fama. “Olha, quando a curiosidade extrapola o que acho justo, aí coloco limites. O assédio é virtual, uma brincadeira, levo de boa. Não me incomoda. O que prezo é que, no trato pessoal, haja respeito”, disse na ocasião.