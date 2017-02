Operação ‘Longo alcance’ apreende 35 estoques, celulares e entorpecente no presídio de Sena

Homens do 8° Batalhão da Polícia Militar de Sena Madureira, Iapen e Batalhão de Operações Especiais (BOPE), de Rio Branco, deflagraram nesta quinta-feira, 9, a operção ‘Longo alcance’ nas celas do presídio Evaristo de Moraes, em Sena. Com o auxílio de cães farejadores, foi feita uma varredura em todos os pavilhões na tentativa de desaparelhar os detentos em vários sentidos.

Ao final da investida, segundo a PM, foram apreendidos 35 estoques (facas produzidas de maneira artesanal), 6 aparelhos celulares, 7 carregadores de bateria, 01 fone de ouvido e 03 barras de maconha. “Tratou-se de uma revista de rotina, feita por meio de um trabalho conjunto. Felizmente muitos objetos ilícitos que estavam em poder dos reeducandos foram apreendidos”, destacou o capitão Casagrande, comandante da Polícia Militar, em Sena Madureira.

Coincidentemente na tarde de ontem um detento foi ferido dentro do presídio e morreu no hospital de Sena. Francisco Figueiredo, vulgo ‘Pangaré’ recebeu várias perfurações de estoques no corpo que partiram de próprios colegas de cela. “Essa revista é objeto de um planejamento anterior e não foi motivada pelo acontecimento de ontem. Periodicamente ações dessa natureza são realizadas nos presídios”, confirmou.

Os estoques são produzidos a partir de ferros das grades das celas ou até mesmo de ferros de ventiladores. Foi com esse tipo de arma que os apenados atacaram ‘Pangaré’.

De agora em diante, a direção do presídio deverá abrir uma sindicância para tentar responsabilizar os proprietários desses objetos ilícitos. (SenaOnline)