Ladrões furtam pneus de carros estacionados em hospital de Rio Branco

Uma sevidora do Hospital, que pediu para não ser identificada, reclama da falta de policiamento na região e diz que esse não foi o primeiro caso de furtos. “Sempre tem roubos ali. Quando não quebram o vidro e levam os pertences. E a gente reclama, mas a polícia que tem que estra lá, olhando, não resolve isso. Tem que ter providencias”, afirma.

Procurada, a Secretaria de Saúde do Acre (SES-AC) informou que os roubos foram informados à polícia e à Secretaria de Segurança Pública (Sesp), que é quem vai investigar o caso. Além disso, explicou o órgão, a área em que os veículos estavam não é de uso exclusivo do hospital, mas de uso aberto.Criminosos furtaram os pneus de pelo menos quatro carros de funcionários e acompanhantes do Hospital da Criança, no Centro de Rio Branco, durante a madrugada desta quinta-feira, dia 09. Ao sair dos plantões, os servidores encontraram os carros sem as rodas e pneus.

Essa não é a primeira vez que ocorre esse tipo de crime. No Conjunto Manoel Julião, também na Capital, diversos veículos também já foram furtados ou tiveram os pneus levados por criminosos. Em todos os episódios, os crimes foram registrados em delegacia de polícia. (AC 24 Horas)