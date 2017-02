Juruá recebe apoio do Acre Solidário pelos desabrigados

Com a presença de Walnizia Cavalcante, diretora do gabinete da primeira-dama Marlúcia Cândida, trazendo a notícia do engajamento do Acre Solidário na campanha em prol dos desabrigados pela enchente do Rio Juruá, voluntários do movimento Juruá Solidário reuniram-se nesta manhã nas dependências da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e ao Menor, em Cruzeiro do Sul, para discutir o planejamento dos próximos dias.

A delegada Carla Britto, coordenadora do Juruá Solidário, fez um breve relato das ações que estão sendo executadas e dos cuidados que os voluntários devem ter relacionados às doações, a destinação das doações e à documentação das ações.

“Estou feliz com a sensibilidade da população, que tem demonstrado o valor da solidariedade”, disse. A campanha está com 19 pontos de recolhimento de donativos e também faz um arrastão nos bairros, com carro volante, todas as tardes. Hoje à tarde o arrastão será no bairro Sanacre, na quinta-feira no bairro Alumínio e na sexta-feira no bairro Telégrafo.

Até o momento já foram arrecadadas mais de duas toneladas de alimentos que são recolhidos ao final dos dias para triagem e confecção de kits no quartel do 6º Batalhão de Polícia Militar. Nos encontros como o de hoje são definidas as áreas, baseadas em informações de voluntários de várias secretarias do governo, onde serão entregues as doações.

Também estão sendo organizados eventos esportivos e algumas atividades recreativas para as famílias desabrigadas, como aconteceu na tarde de terça, 7, com uma sessão de cinema no Teatro dos Nauas. A delegada frisa que tudo está sendo feito em apoio ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela Defesa Civil Municipal.

Acre solidário

Walnizia trouxe notícias sobre o apoio às ações do Juruá Solidário

Walnizia trouxe algumas orientações sobre procedimentos necessários em relação às doações e destinação delas. Além disso informou que amanhã a primeira-dama estará lançando uma campanha junto a outras instituições, como a Federação das Indústrias do Acre e Federação do Comércio, em prol dos desabrigados.

Outra ação será a destinação de toda arrecadação do Baile à Fantasia, que acontece anualmente em Rio Branco, para reforçar a campanha do Juruá Solidário.

Walnizia informou ainda que o governador Tião Viana, além de destinar recursos para os desabrigados, está verificando a possibilidade de promover a vinda da equipe do Programa Saúde Itinerante para atendimento à população atingida pelo alagamento.

Agência