Jovem americana leva tiro na testa ao salvar pai de tentativa de suicídio

Por causa do tiro, Brittany Howard agora tem uma placa de metal na cabeça, recebeu enxerto de pele e ainda deve enfrentar três cirurgias reparadoras

Uma mulher levou um tiro na cabeça enquanto tentava impedir que seu pai cometesse suicídio. Brittany Howard, de 25 anos, ficou com um ferimento grave quando um tiro acertou sua testa e a bala ficou alojada 2,5 cm dentro de seu cérebro.

A jovem, que é mãe de três filhas, conta que o incidente aconteceu no dia 14 de janeiro, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Ela recebeu uma ligação de sua mãe dizendo que seu pai estava “agindo de forma estranha”. Quando chegou à casa de seus pais, encontrou o patriarca com uma arma em mãos, ameaçando cometer suicídio .

Assustada, Brittany tentou tirar a arma de suas mãos antes que o pior acontecesse. “Nós dois empurramos a arma e, de alguma forma, ela disparou. [A bala] entrou três centímetros no meu lobo frontal, então eu tenho uma placa de metal na cabeça”, disse.

Passadas apenas três semanas do acidente, a jovem mãe está se recuperando de forma “miraculosa”, conforme reportou o tabloide “The Sun”. Ela recebeu um enxerto de pele no nariz e ainda deve ser submetida a três cirurgias reparadoras.

Apesar de tudo, ela não culpa o pai pelo ocorrido e garante que ainda ama ele. Brittany insiste que foi um acidente que deixou machucados dos quais ela pode se recuperar, “diferente da cicatriz que ficaria se tivesse perdido seu pai”.

Consequências

Depois do ocorrido, o pai da garota passou por uma mudança em sua perspectiva de vida. “Ele está completamente diferente. Ele mudou completamente e, às vezes, um acidente trágico ou uma tragédia são necessários para mudar a forma como as pessoas encaram a vida”, afirmou a jovem.

Brittany criou um financiamento coletivo para quem puder colaborar com doações para pagar o custo de seus tratamentos médicos. Além disso, está organizando um evento beneficente para aumentar ainda mais a arrecadação. Até o momento, ela recebeu US$ 4.375 (aproximadamente R$ 13,6 mil) e sua meta é chegar aos 10 mil dólares (pouco mais de R$ 31 mil reais).

Felizmente, seu pai não cometeu suicídio, mas por causa do acidente deverá enfrentar acusações por provocar lesão corporal grave a um membro de sua família, utilizando uma arma. A data do julgamento não foi divulgada.

IG