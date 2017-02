Instituto de Matemática e Filosofia abre 740 vagas em 15 cursos

O Instituto de Matemática, Ciências e Filosofia (IMCF) abriu novo edital com 740 vagas em 15 cursos nas áreas de matemática, de iniciação à robótica e à física, além de filosofia, biologia e xadrez.

Os cursos são ofertados exclusivamente para estudantes da rede pública e podem ser utilizadas como atividades extracurriculares que sirvam de complemento às aulas tradicionais.

Para participar da seleção, é preciso preencher e enviar, uma única vez, o formulário de inscrição online, que está disponível no site da Secretaria de Estado de Educação (SEE) e na fanpage do Instituto de Matemática, Ciências e Filosofia do Acre, no Facebook a partir de zero hora do próximo dia 13 de fevereiro até às 23h59 do dia 13 de março. (AC 24 Horas)