Governo lança edital Gameleira Cultural de incentivo à cultura para Rio Branco

O sistema cultural do Acre ganha um novo reforço para suas atividades artísticas. É o edital Gameleira Cultural, lançado pelo governador Tião Viana nesta quinta-feira, 9, no Casarão, para a promoção de atividades e eventos em Rio Branco.

O edital é uma ação do governo do Estado, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), com o Ministério da Cultura e faz parte do projeto Jamaxi Cultural.

Só para Rio Branco, o projeto oferecerá R$ 605 mil para atividades culturais, enquanto em todo o estado esse valor chega a R$ 3,3 milhões já em execução.

O governador Tião Viana ressaltou que, junto à crise econômica, tem sido desafiador encontrar formas de estimular e manter a cultura dentro das políticas públicas do governo, pois esse é um movimento que não pode parar. Assim, encontrar maneiras como essas de estimular o fazer artístico é fundamental.

“Nós temos que fazer todo o esforço para consolidar um sistema de cultura para o Acre. Esses valores são frutos de um arranjo que fizemos ainda com a presidente Dilma, além de recursos próprios. E queremos avançar muito para fazermos uma invasão cultural da juventude junto aos espaços de todos os segmentos”, conta.

Apenas pessoas jurídicas podem concorrer com produtos que devem pertencer aos segmentos de teatro, dança, música, artes plásticas e audiovisual.

A presidente da (FEM), Karla Martins, ressaltou que o governo federal havia destinado o dinheiro para obras, mas o governador Tião Viana se esforçou para destinar o recurso ao fazer cultural.

“As entidades se habilitam para poder promover suas atividades. Isso tem o poder de movimentar a cidade, animar as pessoas e é muito importante para toda a nossa sociedade”, diz a presidente.

O presidente do Conselho Estadual de Cultura, Lenine Alencar, completa: “Isso possibilita a manutenção de vida útil da produção cultural e do artista, e também possibilita o acesso a essa produção, seja ela da maneira que for”.

