Copa BR: Galo leva um gol em cada tempo de jogo e é eliminado

Com gol sofrido a cada tempo de jogo a favor do América-MG, o Atlético Acreano acabou eliminado da disputa da Copa do Brasil. O confronto ocorreu no estádio Arena da Floresta, com publico pagante de 1.865, proporcionando Renda de R$ 33.420. Hugo Almeida, aos 28 minutos do primeiro tempo, e Renan Oliveira, aos 42 minutos da etapa final, fizeram os gols do Coelho.

O triunfo frente ao campeão acreano garantiu o América-MG na segunda fase da competição, quando terá pela frente o Murici-AL. O jogo único ainda não tem data definida, mas deve ser disputado ou no dia 22 de fevereiro ou 3 de março, em local ainda indefinido.

Jogo

Receoso de ser surpreendida nos primeiros minutos de bola rolando, o América-MG iniciou a partida com uma proposta de jogo bem mais ofensiva que o campeão acreano. Bem postado nas quatro linhas, o time mineiro ‘alugou’ o campo celeste e passou a pressionar o gol atleticano na busca do gol.

Numa enfiada de bola do lado esquerdo do ataque mineiro, Magrão avançou a linha de fundo e fez cruzamento. A zaga celeste bateu cabeça e a bola sobrou para o atacante Hugo Almeida mandar a redondinha para a rede celeste.

Errando muito e jogando bastante recuado, o time celeste pouco fez para igualar o marcador diante do campeão mineiro antes do intervalo de partida.

Com a vaga e a cota de participação da segunda fase da Copa do Brasil ficando pelo caminho, o Galo Carijó retornou com uma proposta mais agressiva e não dando muito espaço ao time mineiro. No entanto, a equipe celeste não mostrava muito poder de fogo ao gol do arqueiro João Ricardo.

Por outro lado, o campeão mineiro caiu de rendimento e passou a ser dominado. Com menos posse de bola e errando muito teve dificuldade para voltar a controlar a partida, algo conquistado somente nos 15 minutos finais, isso devido à ausência de ritmo de jogo do adversário.

O tiro de misericórdia dos mineiros para cima do campeão acreano veio numa bola parada aos 42 minutos. A zaga celeste não cortou escanteio e o atacante Renan Oliveira, esperto, testou no contra pé do goleiro Babau, assim definido o jogo a favor do Coelho: 2 x 0.

Opinião

“A gente saiu de lá (MG) sabendo que seria uma partida muito difícil. Graças a Deus conseguimos o resultado positivo”, afirma o lateral-direito do América-MG à Difusora Acreana.

“Infelizmente, não conseguimos o que queríamos. Agora é trabalhar, pois ainda tem Copa Verde, estadual e Série D durante o ano”, diz o volante do Atlético-AC em entrevista à Rádio Difusora Acreana.

MANOEL FAÇANHA

Aceaesportes