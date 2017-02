Bope prende ”Vovó do tráfico” em flagrante no Morro do Marrosa

Uma senhora de 64 anos, identificada por Maria Gonçalves de Araújo, vulgo ”Vovó do Tráfico”, foi presa em flagrante por policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), na tarde desta quarta-feira, (08), no Bairro Preventório, precisamente no ” Morro do Marrosa”

Segundo informações da guarnição, os mesmos teriam recebido uma denúncia que na casa da acusada seria um ponto de comercialização de entorpecentes. Em seguida, os militares iniciaram um trabalho de monitoramento para ter certeza dos fatos.

Logo após constatar a veracidade da denúncia, os policiais foram até a residência da dona Maria e fizeram uma revista no imóvel, encontrando 25 tabletes de maconha, 6 barras de maconha e R$ 93,00 em espécie, oriundos da venda do produto entorpecente. Toda a droga estava escondida dentro de um pote que ficava no armário da cozinha.

Diante do real flagrante, Maria Gonçalves recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde será ouvida pelo o delegado plantonista, e em seguida autuada por tráfico de drogas.