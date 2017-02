Boletim médico revela que pai de Xuxa está em estado grave

O clima entre a família de Luiz Floriano é bastante tenso por conta do estado de saúde do pai de Xuxa

Nesta quinta-feira (9), foi divulgado um boletim médico assinado pelo Dr. João G. Pantoja, do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, no qual informa que o quadro clínico de Luiz Floriano Meneghel, pai da apresentadora Xuxa, é grave e sem previsão de alta.

”O Sr. Luiz Floriano Meneghel, de 85 anos, foi internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, no dia 24/01/2017, com quadro álgico incapacitante devido a múltiplas fraturas de vértebras por osteoporose avançada. Em função da osteoporose e a presença de outros acometimentos clínicos (insificiência cardíaaca, doença hematológica crônica, uso de anticoagulação por arritmia cardíaca, enfisema pulmonar) optou-se pelo controle medicamentoso da dor para trazer conforto ao paciente. O paciente evoluiu com efeitos colaterais dessas medicações (retenção urinária, constipação e sonolência) e desenvolveu sanfgramento abdominal, necessitando de siporte transfusional, cuidados e monitorização em CTI em 02/02, quando assumi a gestão clínica do Sr. Luiz Meneneghel. O paciente evoluiu com um quadro de infecção pulmonar e insuficiência respiratória na madrugada de ontem, necessitando de suporte ventilatório avançado, respirando no momento com auxílio de aparelhos. Seu estado clínico no momento é grave e não há previsão de alta.”

Segundo informações do colunista Leo Dias, do jornal ‘O Dia’, o clima entre a família de Luiz Floriano é bastante tenso por conta do estado de saúde do pai de Xuxa.