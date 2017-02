André Maia consegue 100% de patrocínio para realizar o Quinari Folia

O prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD) conseguiu reunir todos os patrocínios do setor empresarial para realizar o Quinari Folia – Nosso Carnaval. A festa que antes seria realizada em quatro noites, terá cinco noites de folia e o esquenta no próximo sábado (18).

Preocupado com a segurança, o prefeito fez uma conversa com o comandante do batalhão da Polícia Militar do município e priorizou que o setor empresarial garantisse a quantidade de seguranças necessários para não sobrecarregar o apoio da segurança pública.

“Debatemos com o comandante algumas situações e vamos encaminhar documentação exigida para garantir a segurança do foliões pela PM local. A respeito da festa tivemos o apoio de 100% do empresariado e vamos realizar o carnaval somente com apoio institucional do município. Espero que a população do Quinari se divirta com muita paz no coração e alegria de comemorar a festa carnavalesca mais esperada pelo povo acreano”, destacou André.

Segudo a comissão organizadora do evento, o local vem sendo organizando e contará com praça de alimentação, camarote, bares, banheiros, bandas de sucesso regional, posto de atendimento de saúde e toda uma estrutura organizada para a comodidade dos presentes.

No próximo sábado (18) a partir das 20h o Quinari Folia realiza o esquenta do carnaval e espera um público considerado na praça central de Senador Guiomard. (Asscom)