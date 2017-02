Trio é preso após furtar óleo diesel de trator da Emurb

Um trio trapalhão foi preso na manhã desta terça-feira, (08), na Rua João Antônio, bairro Jorge Lavorcat, região do Tancredo Neves. Éden Carlos Lima de Oliveira, de 26 anos, Wesley de Oliveira Bezerra, de 24 anos, e Ecildo Cândido Brasil, de 27 anos, foram acusados de furtar óleo diesel de uma trator escavadeira da Emurb.

De acordo com funcionários, era por volta de 12:00h, quando eles pararam para a hora do almoço, momento em que os ladrões aproveitaram a hora de descanso para furtar o combustível da máquina.

Com uma mangueira o trio furtou cerca de 160 litros de óleo diesel do trator, em seguida fugiram. Os trabalhadores quando perceberam a ação, acionou a polícia militar, que agiu rapidamente na localização dos larápios. Com os criminosos os militares apreenderam o combustível furtado e mais 11 “Barrinhas” de maconha.

O trio foi preso em flagrante e encaminhado á Defla (Delegacia de Flagrantes), onde serão autuados por porte de drogas e furto.