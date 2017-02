Tião Viana cobra ações do Dnit para recuperação da BR-364

Durante agenda em Brasília nesta quarta-feira, 7, o governador Tião Viana se reuniu com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Valter Silveira.

Na audiência, o governador cobrou do órgão uma ação mais rápida em relação à manutenção da BR-364 no trecho entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, além da celeridade na instalação da Superintendência do Dnit no Acre.

Tião Viana falou sobre a falta de manutenção e conservação da rodovia, que corta quase todo o Acre, por parte do governo federal desde ela foi assumida pelo Dnit.

O governador externou sua preocupação em relação ao compromisso da empresa vencedora da licitação das obras da rodovia, que já deveriam ter avançado.

Ele ainda argumentou que a empresa já deveria ter sido notificada pelo Dnit, o que contou com a concordância do próprio diretor-geral, que defende maior rigor na fiscalização das empresas vencedoras de licitações.

A visão política de Tião Viana e dos governos dos presidentes Lula e Dilma Rousseff tornou possível a integração do Acre pela BR-364 pela primeira vez em 28 de outubro de 2011, ano em que a rodovia nunca mais fechou durante o inverno amazônico.

Em 2013, último ano em que a BR-364 esteve sob a responsabilidade do Deracre, Tião Viana vistoriou as obras pelo menos 100 vezes, percorrendo a rodovia de Rio Branco a Cruzeiro do Sul e vice-versa.

Em 2015, o governador ainda conseguiu mais de R$ 70 milhões junto a presidente Dilma para a manutenção emergencial da BR-364. Já no ano passado, ela garantiu a liberação de mais de R$ 200 milhões para a rodovia, mas o governo federal atual liberou apenas R$ 10 milhões, recursos insuficientes para as obras.

Criação da superintendência

Durante a audiência, o diretor-geral do Dnit ainda se comprometeu a criar de uma vez por todas a Superintendência do Departamento no Acre.

Segundo Silveira, o último ato que cabia ao Ministério dos Transportes para a criação da Superintendência já foi realizado, sendo o processo encaminhado agora para a Casa Civil da Presidência da República.

É necessário apenas um decreto para alterar a estrutura do Dnit e criar a Superintendência do Acre, que hoje está junto com a de Rondônia.

AgÊncia