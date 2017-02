Suposto traficante é preso com 280 ”Barrinhas” de maconha no Bairro Cadeia Velha

Policiais do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) prenderam na tarde desta terça-feira, (07), na Rua Epaminondas Jácome, localizada no Bairro Cadeia Velha, região Central de Rio Branco, o acusado de tráfico de drogas José Gomes Barbosa, 23 anos, com ele os militares encontraram 280 ”Barrinhas” de maconha.

Segundo informações, foi feita uma denúncia anônima via Ciosp (Centro Integrado de Operações da Segurança Pública), que em uma residência estava acontecendo a comercialização de entorpecentes. A guarnição foi até o local e constatou a veracidade dos fatos. Na casa foi encontrado José Gomes juntamente com a droga e mais R$750,00 em espécie.

Após o flagrante, o acusado foi conduzido á Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi autuado por tráfico de drogas. Ao delegado ele alegou ser usuário da “erva”, e que a quantidade daria para o ano todo, fato esse que não convenceu a autoridade de plantão. O acusado ficará a disposição da justiça.

Fotos e Informações: Folha do Acre