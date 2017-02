Site da Câmara Municipal de Rio Branco está fora do ar desde o ano passado

Os vereadores de Rio Branco iniciaram os trabalhos na Câmara há uma semana, por outro lado, a principal ferramenta usada para acompanhar as sessões no legislativo municipal, o site da instituição, parece ainda está curtindo férias. De acordo com alguns internautas e profissionais da imprensa, o problema de acesso existe desde o ano passado, o que dificulta a observação das ações tanto da casa quanto dos vereadores e substancia o questionamento: onde está a transparência?

Procurado pela Folha do Acre, o responsável pelo setor de Tecnologia da Informação (TI) da Câmara, Aurélio Oliveira, disse que a expectativa é solucionar o problema até a próxima semana.

“Buscando evitar acessos indevidos, o Senado Federal exigiu a instalação de uma plataforma que o nosso plano de internet não atendia. Pedimos a atualização desse plano e mandamos de volta para o Senado, diante disso, estamos aguardando a resposta deles para que o site volte ao normal”, explica.

Por ser hospedado numa plataforma (leg.br), os problemas que estão ocorrendo com o site da Câmara de Rio Branco são administrados pelo Senado Federal. Segundo informações do próprio Senado, outras 3 mil Câmaras Municipais espalhadas pelo país estão passando pelo mesmo problema, porém, poucas estão tentando solucionar.

Enquanto isso, o cidadão que busca acompanhar os trabalhos na Câmara Municipal de Rio Branco precisa ir até a saudosa Galeria Pública para verificar como o seu e os demais vereadores estão se comportando. (Folha do Acre)