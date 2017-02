Policiais civis, federais e delegados paralisam atividades por 24 horas durante protesto no Acre

Na manhã desta quarta-feira (8), o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre (Sinpol/Ac) aderiu a paralisação nacional de 24 horas. Os policiais estão reunidos na Praça Povos da Floresta, localizada em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC).

De acordo com os organizadores, o movimento é contra a PEC 287/2016, que trata da Reforma da Previdência, ficando conhecida como a PEC da Previdência.

A manifestação da Polícia Civil conta com a presença de policiais federais e agentes penitenciários, que também protestam contra a PEC 287.

Renato Correa, 41 anos, presidente do Sindicato dos Policiais Federais, falou que as leis são feitas para tratar todos da mesma forma.

Na oportunidade, ele destacou que devido ao estresse dos anos de fardas não tem condição humana para continuar trabalhando, após mais de 30 anos de serviços. “Há que se entender que o estresse e a periculosidade tornam a atividade policial de alto risco”, afirmou.

Railson Melo, diretor financeiro do Sinpol, falou que outra ideia da paralisação é conscientizar os policiais, o governo e a população de que “com polícia enfraquecida, automaticamente teremos a criminalidade fortalecida”, disse.

“Queremos deixar esse recado para os governos estaduais e federal”, pontuou.

Além dos policiais civis, delegados de polícia, policiais federais, técnicos e agentes socioeducativos também devem aderir à paralisação nacional de advertência. (Folha do Acre/Foto: Cherlivan Cavalcante)