Mulher pega 16 anos de prisão após admitir ter abusado do filho desde que ele tinha 4 anos

Uma mulher de 40 anos foi condenada a 16 anos de prisão após ser considerada culpada pelas acusações de incesto, sodomia e abuso sexual contra o próprio filho. As informações são do Mail Online e a foto vem do site do jornal Louisville Courier-Journal.

Moradora do estado de Kentucky, nos Estados Unidos, a mãe teria abusado do filho de diversas maneiras desde que ele tinha quatro anos. Presa em outubro de 2015, ela, então com 38 anos, admitiu que já fez sexo oral e outras “atividades inapropriadas” com o filho entre setembro de 2012 e setembro de 2015.

O juiz Olu Stevens proferiu a sentença e também pediu para que ficasse registrado publicamente que a mulher foi considerada uma agressora sexual. Ela respondeu ao julgamento em liberdade após ter pago a fiança de US$ 2,500.

