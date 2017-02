Inscrições para o concurso da Realeza do Carnaval de Rio Branco se encerram nesta sexta-feira

A ETAPA FINAL ACONTECE NO DIA 24, TAMBÉM NA GAMELEIRA, ONDE SERÃO ELEITOS OS QUATRO VENCEDORES, QUE LEVARÃO PARA CASA O PRÊMIO DE R$ 3 MIL E TROFÉU

Os interessados em disputar o concurso de Rainha do Carnaval, Rainha Gay, Rainha Travesti ou Rei Momo têm até sexta-feira, 10, para se inscreverem no Departamento de Artes (Dartes) da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), localizada na rua Luiz Z. da Silva, 499, bairro Manoel Julião, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h. Não serão aceitas inscrições via fax, internet ou pelos Correios.

Os candidatos deverão apresentar ficha de inscrição e termo de compromisso preenchidos de forma impressa ou em letra de forma. A ficha e o termo podem ser obtidos no Edital para a Escolha da Realeza do Carnaval 2017, disponível no site da Prefeitura de Rio Branco, no endereço www.riobranco.ac.gov.br.

No ato da inscrição, é necessária a apresentação da cópia da identidade, cópia do CPF, Certidão Negativa de Débito, Certidão Conjunta Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa Municipal e comprovante de endereço.

Os candidatos a Rei Momo devem ter no mínimo 120 quilos. A pesagem acontece no próximo dia 15, quarta-feira, na sede da FGB. Já as candidatas a Rainha Gay não podem ter silicone no corpo.

Serão escolhidos na pré-seleção do dia 19 de fevereiro, na Gameleira, cinco concorrentes em cada uma das quatro categorias. A Comissão Julgadora avaliará os quesitos Samba, Simpatia e Beleza Plástica após apresentação exclusiva de 1 minuto e coletiva de 2 minutos.

A etapa final acontece no dia 24, também na Gameleira, onde serão eleitos os quatro vencedores, que levarão para casa o prêmio de R$ 3 mil e troféu. O 2º, 3º, 4º e 5º lugares das categorias também receberão prêmios de R$ 1,5 mil, R$ 1 mil, R$ 500 e R$ 300, respectivamente. (Asscom)