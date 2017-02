Férias no Parque 2017 recebe crianças no Horto Florestal de Rio Branco

A partir desta quinta-feira (9), a Prefeitura de Rio Branco, através das Secretarias de Meio Ambiente (SEMEIA), de Esporte e Lazer (SEMEL) e Fundação Garibaldi Brasil, em parceria com o Serviço Social do Comércio (SESC), realiza uma programação especial de férias para as crianças. O Horto Florestal de Rio Branco será palco de diversas atividades lúdicas e de recreação que acontecem até o próximo sábado (11), das 9h às 11h e das 15h às 17h. O Horto fica na Av. Antônio da Rocha Viana – Vila Ivonete.

Os parques municipais são locais ideais para aproveitar as férias escolares, oferecendo belas paisagens e infraestrutura para a prática de atividades educativas, lazer e de esportes.

O Programa Férias no Parque 2017 apresenta uma programação variada, integralmente gratuita, incluindo atividade de educação ambiental com oficinas, dinâmicas e jogos; contação de estórias, apresentações teatrais e musicais, caminhada orientada, vôlei de areia, beach tênis e ginástica aeróbica. O objetivo do Programa é trazer as crianças para dentro dos parques urbanos e mostrar a importância desses espaços como áreas a serem preservadas, além de também estimular a prática do esporte e ações recreativas.

PROGRAMAÇÃO

Dia 09/02 (quinta-feira)

Oficina de brinquedos com sucatas (9h e 14h);

Oficina de máscaras de animais (9h e 14h);

Oficina de reciclagem de papel (9h e 14h);

Apresentação do Palhaço Peteleco (9h e 15h);

Brincando como antigamente (9h às 15h);

Vôlei de areia (9h às 15h);

Caminhada Orientada (9h e 16h);

Alimentando os peixes e tracajás do Horto Florestal (10h e 16h);

Apresentação de slackline, com Geovane (15h);

Beach Tênis (15h);

Apresentação musical, com Arthur Costa (voz e violão) (16h);

Aeróbica (17h).

Dia 10/02 (sexta-feira)

Oficina de brinquedos com sucatas (9h e 14h);

Oficina de máscaras de animais (9h e 14h);

Oficina de reciclagem de papel (9h e 14h);

Brincando como antigamente (9h às 15h);

Performance de tecido acrobático (9h às 15h);

Vôlei de areia (9h às 15h);

Caminhada Orientada (9h e 16h);

Alimentando os peixes e tracajás do Horto Florestal (10h e 16h);

Apresentação Teatral a Menina e o Palhaço (15h);

Apresentação de slackline, com Geovane (15h);

Beach Tênis (15h);

Aeróbica (17h).

Dia 11/02 (sábado)

Oficina de brinquedos com sucatas (9h e 14h);

Oficina de máscaras de animais (9h e 14h);

Oficina de reciclagem de papel (9h e 14h);

Brincando como antigamente (9h às 15h);

Apresentação das pastorinhas (9h);

Vôlei de areia (9h às 15h);

Caminhada Orientada (9h e 16h);

Alimentando os peixes e tracajás do Horto Florestal (10h e 16h);

Apresentação da quadrilha junina (15h);

Apresentação de slackline com Geovane (15h);

Apresentação da quadrilha junina (15h);

Beach Tênis (15h);

Ensaio aberto Marujada (17h);

Aeróbica (17h).

Asscom PMRB