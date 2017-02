Em paralisação, delegados e agentes marcham no Centro de Rio Branco contra PEC que altera aposentadoria

Delegados e agentes da Polícia Civil do Acre interditaram ruas e avenidas no Centro de Rio Branco, na manhã desta quarta-feira, em caminhada durante a paralisação de 24 horas contra a PEC 287/2016 da reforma da Previdência e em defesa da aposentadoria dos profissionais de segurança pública.

Com uma faixa de protesto, eles marcharam passando pelas pontes Juscelino Kubitschek e Coronel Sebastião Dantas, avenidas Getúlio Vargas e Brasil e rua Marechal Deodoro.

A manifestação começou cedo, por volta das 8h em frente a Assembleia Legislativa.

O presidente da Associação dos Delegados, Kleiton Videira, considera a PEC um retrocesso para a segurança pública do país e à sociedade.

“É uma proposta que traz sérios prejuizos para a carreira policial, inclusive para a sociedade. O indivíduo tem inciado cada vez mais jovem no crime enquanto que a expectativa de vida do policial é de 57, 59 anos.

A PEC 287/2016 aumenta a idade mínima de aposentadoria que passará para 65 anos de idade, para homens e mulheres do serviço público e privado. O prazo mínimo de contribuição para a Previdência Social será elevado de 15 anos para 25 anos. O tempo de contribuição para aposentadoria integral (teto do INSS) será de 49 anos. (AC 24 Horas)