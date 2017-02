Detento é morto com mais de 20 golpes de estoque no Presídio Evaristo de Moraes, em Sena

O presidiário Francisco Figueiredo da Cunha, vulgo “Pangaré” foi assassinado dentro do presídio Evaristo de Moraes, localizado em Sena Madureira, interior de Rio Branco, na tarde desta terça-feira, (08).

De acordo com informações, o crime foi executado pelo os próprios “colegas” de cela da vítima. O que a polícia conseguiu apurar até o momento, é que ”Pangaré” estaria querendo mudar de facção, e essa seria a motivação do ataque mortal.

Ainda foi acionada uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer o detento. Ao chegar no presídio, Francisco ainda estava com sinais vitais, mas, ao dar entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes não resistiu ao ferimentos e morreu. Segundo informações, o jovem foi atingido por mais de 20 perfurações em várias partes do corpo.

Aécio Lima, diretor do presídio, disse que o caso está sendo apurado. “Por enquanto não podemos repassar mais detalhes para não atrapalhar as investigações. Ele estava numa cela junto com outros reeducandos e foi agredido no interior da cela. Iremos comunicar o caso aos órgãos competentes para que as medidas cabíveis sejam tomadas”, adiantou.