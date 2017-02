Pescadores encontram corpo de criança que morreu afogada no Rio Juruá

O corpo de Lucas Azevedo, 10 anos, que estava desaparecido desde o dia (05), foi encontrado por pescadores na manhã desta quarta-feira, (08).

Segundo consta, o garoto foi arrastado pela correnteza após o barranco onde ele, o pai e mais dois irmão pescavam cedeu. O pai das crianças conseguiu salvar dois filhos, mas Lucas acabou sendo arrastado pela correnteza. Imediatamente o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul foi acionado e as buscas foram inciadas no mesmo dia da tragédia.

Após três dias de buscas, a equipe do Corpo de Bombeiros decidiu suspender os trabalhos na tarde de terça-feira, (07). Mas, na manhã desta quarta-feira, (08), o corpo do pequeno Lucas Azevedo foi encontrado por pescadores da região. O menor foi achado próximo do Porto do Governo, bem distante de onde ocorreu o acidente. O corpo foi removido pelo o IML (Instituto Médico Legal), para os procedimentos cabíveis.