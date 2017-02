Bope deflagra operações e apreende mais de 3 quilos de drogas em Rio Branco

Como parte do planejamento estratégico e operacional do Comando da Polícia Militar do Acre (PMAC), o Batalhão de Operações Especiais iniciou uma série de operações que visam repreender o crime organizado e desarticular eventuais ações que atentem à ordem pública; resultante disso, militares do Bope fecharam dois laboratórios de entorpecentes, nos bairros Eldorado e Cadeia Velha, na noite dessa terça- feira, 07, na capital acreana.

As ações operacionais ocorreram após um levantamento estratégico da análise criminal, juntamente com a participação da comunidade. A operação, que visou “fechar” os laboratórios de drogas e prender agentes envolvidos com o crime organizado, culminou na apreensão de substâncias aparentemente cocaína e maconha, além da prisão dos envolvidos e demais objetos para a confecção e preparo de entorpecentes.

“Além das operações de caráter extraordinário, ainda contamos com operações estratégicas que são devidamente estudadas junto ao nosso núcleo de Inteligência, para que possamos alcançar êxitos em todas nossas ações frente às organizações criminosas”, destacou o Comandante do Bope, Tenente- Coronel Souza Filho.

As operações de caráter repressivo deflagradas pela unidade militar não tem data para término e, ainda, inclui ações integradas com órgãos de Segurança Pública do Estado e da União para o ano de 2017. (Asscom)