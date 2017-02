Torcida organizada do Flamengo no Acre ajuda desabrigados em enchente e vira nacional

A torcida organizada do Flamengo em Cruzeiro do Sul, Acre, Consulado FlaCruzeiro, foi destaque no site oficial do clube em uma matéria onde mostra o trabalho social realizado pelos integrantes do grupo nesse período de calamidade pública provocada pela enchente do rio Juruá, que desabrigou mais de 500 famílias.

Arrecadação e distribuição de alimentos e roupas são as principais ações realizadas por eles.

“‘Uma equipe está fazendo a distribuição. Além disso, estamos arrecadando também cobertores, alimentos não perecíveis, roupas, calçados, para podermos doar às pessoas que estão no abrigo”, explica o diretor de marketing Fernando Magalhães.

Na noite da última sexta-feira (3), os membros do consulado ofereceram aos desabrigados um sopão, e ainda fizeram a distribuição de pães para as famílias que devido a enchente do rio Juruá precisaram sair de suas casas.

“Agradecemos primeiramente a Deus por nos permitir desenvolver essa atividade em prol dos necessitados e também a todas as pessoas que estiveram envolvidas para que essa ação fosse realizada”, disse um dos envolvidos nas ações. (Folha do Acre)