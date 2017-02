Pensão para ex governador volta a ser debatida na assembleia

O deputado Gehrlen Diniz (PP) voltou a reivindicar na manhã desta terça-feira (7), que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que recebeu as oito assinaturas necessárias e foi aprovada por unanimidade na comissão espacial criada para apreciar a proposta seja colocada em votação no plenário da Assembleia Legislativa do Acre.

“Já aguardamos muito e durante muito tempo a manifestação do STF. O Supremo julgou esta pauta em outro estado e considerou ilegal o pagamento de pensão para ex-governadores. Nós como legisladores não podemos nos omitir sobre está questão importante. Este pagamento é algo imoral e inconstitucional”, ressalta Gerlen.

Segundo o parlamentar, “o Estado paga em média 33 mil reais para governadores que em alguns casos não cumpriram um ano de mandato. Vou cobrar, vou me reunir com quem apoio esta proposta para que esta PEC seja colocada em votação. É inadmissível que um gestor trabalhe apenas quatro anos e recebe uma pensão vitalícia”. (AC 24 Horas)