No AC, jovem de 16 anos cai ao pilotar moto e pode ter a perna amputada

Um adolescente de 16 anos está internado no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul após cair de uma motocicleta que pilotava no bairro Cruzeirão na noite desta segunda-feira (6). O jovem teve fratura exposta na perna esquerda e pode ter o membro amputado, segundo o hospital. O acidente ocorreu após o veículo bater em uma buraco na estrada.

Outro problema que o jovem deve responder é que a moto que pilotava tem um registro de roubo em Tarauacá no dia 24 de janeiro. Segundo a polícia, a vítima alega que teria comprado o veículo em Marechal Thaumaturgo pelo valor de R$ 2,5 mil.

O menor contou aos policiais que mora com a mãe em Rodrigues Alves e estava passando uns dias na casa de um primo em um bairro de Cruzeiro do Sul. Até a tarde desta terça-feira (7), ele estava internado sem nenhum acompanhante.

O médico ortopedista Luiz Augusto, que atendeu o menino, diz que a situação dele é grave e que a perna pode ser amputada. “Ele sofreu uma fratura exposta grave na perna esquerda Fiz uma cirurgia e limpeza, mas o caso dele requer muito cuidado. Acredito que teremos que amputar a perna do garoto”, avalia.

A Polícia Civil deve investigar como que o adolescente conseguiu ter acesso a moto roubada e saber quem o autorizou a dirigir o veículo, uma vez que é menor de idade.

“Estamos apurando o caminho dessa moto até chegar a esse menor. Sabemos que a moto é furtada em Tarauacá . Ele diz que comprou em Marechal Thaumaturgo, mas nós não acreditamos nessa versão. Vamos apurar para saber se ele tem envolvimento no furto. No mínimo comprou um veículo furtado o que caracteriza receptação. Estamos aguardando o proprietário para fazer a restituição”, finaliza o delegado Lindomar Ventura.

