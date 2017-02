LATAM reduz voos para Rio Branco em março

A partir do dia 24 de março a LATAM (novo nome da TAM) deixa de oferecer voos sem escalas de Rio Branco para Porto Velho (RO). Com a decisão da companhia, os acreanos terão apenas um horário para Brasília na maior empresa aérea do país. O voo de Porto Velho permite conexões para outras cidades, entre elas Brasília.

Segundo a LATAM, o encerramento deste voo ocorre em “virtude da análise de rentabilidade da rota”. Com menos voos em Rio Branco, a tendência é de passagens ainda mais caras. Em abril do ano passado a Azul deixou o Acre, alegando pouca procura por seus voos no estado.

A Gol começou a oferecer em 15 de dezembro do ano passado um voo sem escalas de Rio Branco para Porto Velho. Aos sábados e domingos a companhia atende a capital acreana com uma frequência sem escala para Manaus. Os outros voos da Gol sem escalas são de Rio Branco para Brasília e de Cruzeiro do Sul para Brasília.

Nota da LATAM

A LATAM Airlines Brasil confirma o cancelamento dos voos JJ3595 (Porto Velho-Rio Branco) e JJ3594 (Rio Branco-Porto Velho). Ambos serão descontinuados a partir de 24 e 25 de março deste ano, respectivamente, em virtude da análise de rentabilidade da rota.

A companhia reforça que mantém outras operações aéreas nas duas capitais e que segue atenta às necessidades dos clientes para iniciar, ampliar ou adequar suas operações. Os voos da LATAM Airlines Brasil são constantemente avaliados conforme a demanda de cada região.

