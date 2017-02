Justiça do Malauí autoriza Madonna a adotar gêmeos

A estrela americana do pop Madonna foi autorizada nesta terça-feira pela Justiça do Malauí a adotar gêmeos no país africano onde já adotou uma menina, em 2006, e um menino, em 2009.

“Posso confirmar que Madonna obteve o direito de adotar duas crianças”, indicou à AFP Mlenga Mvula, porta-voz do tribunal de Lilongwe, informando que se trata de duas meninas gêmeas de quatro anos, Esther e Stella.

Segundo Mvula, as duas crianças vivem no mesmo orfanato que David Banda, o menino que a cantora adotou em 2006, na cidade de Mchinji (centro-oeste).

Após David Banda, ela adotou em 2009 uma menina, Mercy James.

Madonna criou a fundação “Raising Malawi” em 2006 e afirma ter entregue milhões de dólares para financiar orfanatos e outras instituições de proteção a órfãos no Malauí.

Mãe de quatro filhos, a cantora é vista pela imprensa como uma das maiores doadoras para projetos infantis nesse território africano. O Malauí é considerado pela ONU um dos 20 países menos desenvolvidos do planeta.

No final de janeiro, enquanto a justiça havia anunciado estudar um pedido de Madonna, a cantora negou qualquer projeto de adoção, assegurando que visitava o Malauí apenas para supervisionar sua fundação, que inclui um centro cirúrgico para crianças no Hospital Queen Elizabeth, em Blantyre, centro financeiro do país.

Após as adoções no Malauí em 2006 e 2009, suas frequentes estadias neste pequeno e pobre país da África austral geraram polêmica.

Em 2013, a então presidente Joyce Banda criticou seu comportamento arrogante perante as autoridades e o fato de exigir tratamento VIP e supervalorizar sua ajuda ao país.

Mas desde a saída da presidente Banda em 2014, as relações da artista com o novo presidente Peter Mutharika melhoraram, com este último afirmando que seu governo seria “sempre grato por sua paixão pelo país”.

Isto é