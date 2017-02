Jovem baleado no rosto em Sena Madureira é transferido para o PS de Rio Branco

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Wilian Santos de Lima, 26 anos de idade, residente na Rua Siqueira Campos, em Sena Madureira, foi vítima de uma tentativa de assassinato no final da tarde desta segunda-feira. Ao se encontrar cortando o cabelo, o jovem foi surpreendido por dois infratores e atingido com um tiro no rosto.

Sangrando bastante, Wilian de Lima foi socorrido pelo SAMU e conduzido para o Pronto Socorro do hospital João Câncio Fernandes, onde deu entrada em estado grave. Após os primeiros atendimentos em Sena, ele foi transferido às pressas para Rio Branco em razão da gravidade dos ferimentos.

Segundo consta, o crime teria sido praticado por dois homens que estavam em uma motocicleta e tudo leva a crer que tratou-se de um acerto de contas, motivado pela briga entre facções rivais.

Acionada, a Polícia Militar fez diversas rondas na Siqueira Campos e bairros adjacentes, porém, até o fechamento dessa matéria não tinha conseguido localizar o atirador. (SenaOnline)

Assista o vídeo: