Índio comete suicídio na cidade de Manoel Urbano

A Polícia Civil confirmou na manhã de hoje um caso de suicídio na cidade de Manoel Urbano envolvendo um indígena. O nome da vítima ainda não foi revelado, mas o delegado Samuel Mendes está à frente do caso, adotando tomas as medidas de competência da Polícia.

Segundo ele, a notícia chegou à Delegacia de Manoel Urbano pelos próprios familiares do índio. “Ouvimos alguns familiares e eles nos confirmaram a morte por suicídio. O procedimento foi resgatar o corpo do local e encaminhar para ser periciado. Vamos apurar as circunstâncias desse suicídio”, informou.

A motivação do suicídio, no entanto, não foi revelada.

O índio utilizou uma corda para por fim à própria vida. (SenaOnline)