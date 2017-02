IML de Vitória fica superlotado e câmara frigorífica é providenciada

O Departamento Médico Legal (DML) de Vitória está superlotado, segundo o presidente do Associação dos Investigadores da Polícia Civil do Espírito Santo (Assinpol), Junior Fialho. Na tarde desta segunda-feira (6) havia 12 corpos nas geladeiras e 16 no chão. O DML só tem 12 geladeiras funcionando.

A Grande Vitória registrou 62 mortes violentas desde o início dos protestos de familiares de policiais militares, segundo o Assinpol. A informação foi atualizada nesta tarde. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) ainda não tem um balanço.

O presidente da Assinpol, Junior Fialho, explicou que o ideal seria que a Sesp providenciasse um caminhão frigorífico, pois o DML não está em condições de receber mais corpos. A Sesp providenciou uma cãmara frigorifica para resolver o problema, segundo a Assinpol. A Secretaria ainda não respondeu.

“Antes disso tudo acontecer, várias geladeiras já estavam quebradas. Na tarde desta segunda temos 12 corpos nas geladeiras restantes e 16 no chão, pois não há lugar para elas. Não temos a mínima condição de higiene”, desabafou.

Outra preocupação é com os corpos que ficarem se reconhecimento. “Sabemos que tem corpos aqui que familiares não vão aparecer para reconhecer. O que vamos fazer com eles? Não tem lugar para colocar”, explicou.

A Polícia Civil foi procurada para apresentar uma solução, mas não respondeu até às 17h30 desta segunda-feira.

Mortes

A Assinpol divulgou que, no sábado (4), quatro pessoas foram mortas na Grande Vitória e quatro no interior do estado. Já no domingo (5), mais 13 morreram na Grande Vitória e quatro no interior.

O maior número de mortes ocorreu nesta segunda-feira, quando foram registrados 37 homicídios em todo o Espírito Santo.

Se confirmado, o número de mortos nos últimos três dias significa um aumento de mais de 1.000% em relação a todo o mês de janeiro, quando ocorreram apenas quatro registros no Departamento Médico Legal (DML).

