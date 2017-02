Em Sena, monitoramento de câmeras flagra ladrão furtando mercearia; Veja o vídeo

Um ladrão audacioso arrombou a Mercearia Juruá durante a madrugada desta terça-feira, (07), no município de Sena Madureira.

O larápio foi flagrado pelo o circuito interno de câmeras no momento da ação. Pelas imagens os proprietários não reconheceram o “gatuno”. O ladrão recolheu todo o dinheiro que se encontrava no caixa e furtou outros objetos. O caso foi denunciado à polícia, porém, até agora ninguém foi preso. ( Com informações SenaOnline)

Confira o vídeo: